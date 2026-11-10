Резидентам калининградской ОЭЗ дадут дополнительное время для инвестиций

Основное нововведение — увеличение срока реализации инвестиционных проектов с трех до шести лет для резидентов, включенных в единый реестр с 1 января 2024 по 31 декабря 2027 года. «Сложившаяся практика показывает, что санкционные ограничения и изменения в логистике не всегда позволяют даже добросовестным резидентам и предприятиям исполнить те показатели, которые заложены в соглашениях»,— пояснила представлявшая законопроект первый зампред комитета по экономической политике палаты Надежда Школкина. По ее словам, изменения позволят поддержать добросовестных резидентов, наиболее пострадавших от ограничений, в том числе со стороны Литвы.