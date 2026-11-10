Будущим пенсионерам в ОЭСР рекомендовано увеличить взносы «на старость» на 10%
В опубликованном ОЭСР обзоре пенсионных систем (Pensions Outlook 2026) отмечается, что в течение следующих 25 лет население развитых стран будет стремительно стареть: к 2050 году на каждые 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет будет приходиться 52 человека в возрасте 65 лет и старше — против 33 в 2025-м и 22 в 2000 году. Уже сейчас доля людей старше 65 лет в странах ОЭСР выросла до 19% населения с 14% в 2000 году.
Такая динамика в последние годы вынудила правительства большинства развитых стран пойти на повышение возраста выхода на пенсию — в условиях увеличения продолжительности жизни это казалось одним из наиболее эффективных способов сэкономить ресурсы страховой составляющей национальных пенсионных систем. В результате средний возраст выхода на пенсию в странах ОЭСР вырастет с 63,8 до 65,9 года к 2060 году. Установленный властями возраст выхода на пенсию будет варьироваться от 62 лет в Колумбии, Люксембурге и Словении до 70 лет и более в Дании, Эстонии, Италии, Нидерландах и Швеции.