Будущим пенсионерам в ОЭСР рекомендовано увеличить взносы «на старость» на 10%

В опубликованном ОЭСР обзоре пенсионных систем (Pensions Outlook 2026) отмечается, что в течение следующих 25 лет население развитых стран будет стремительно стареть: к 2050 году на каждые 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет будет приходиться 52 человека в возрасте 65 лет и старше — против 33 в 2025-м и 22 в 2000 году. Уже сейчас доля людей старше 65 лет в странах ОЭСР выросла до 19% населения с 14% в 2000 году.