Площадь обработки агродронами в Саратовской области выросла до 180 тыс. гектаров

В августе 2024 года губернатор также сообщал, что при помощи комбайнов с системами искусственного интеллекта, которые работают на полях Энгельсского и Пугачевского районов, сокращаются сроки уборочных работ в среднем на 25% и снижают затраты аграриев. Саратовский разработчик ПО для сельского хозяйства более десяти лет поставляет систему управления агробизнесом для онлайн-контроля за работами. Она повышает рентабельность растениеводства на 20% и используется более чем в 500 организациях в 40 регионах России.