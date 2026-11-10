Площадь обработки агродронами в Саратовской области выросла до 180 тыс. гектаров
Три года назад этот показатель составлял 500 гектаров
В 2026 году площадь земель, которые обрабатывают агродроны, в Саратовской области достигла 180 тыс. га, сообщил губернатор Роман Бусаргин во время прямой линии. Общая площадь охваченных земель составляет около 2 млн га. Ускорить обработку удалось за счет роботизации и технологий искусственного интеллекта.
В 2024 году агродроны обрабатывали 140 тыс. га, хотя тремя годами ранее этот показатель составлял лишь 500 га. К концу 2024-го планировали выйти на 160 тыс. га, и уже в январе 2025 года этот уровень был достигнут. Тогда в регионе насчитывалось 30 единиц БПЛА, а дроны применяли в хозяйствах десяти районов.
В августе 2024 года губернатор также сообщал, что при помощи комбайнов с системами искусственного интеллекта, которые работают на полях Энгельсского и Пугачевского районов, сокращаются сроки уборочных работ в среднем на 25% и снижают затраты аграриев. Саратовский разработчик ПО для сельского хозяйства более десяти лет поставляет систему управления агробизнесом для онлайн-контроля за работами. Она повышает рентабельность растениеводства на 20% и используется более чем в 500 организациях в 40 регионах России.