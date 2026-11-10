УК «Сибантрацит» арендовал офис в «Сколково Парке»
О том, что управляющая компания группы «Сибантрацит», находящаяся в Москве, арендовала почти 3 тыс. кв. м офисной недвижимости в деловом квартале «Сколково Парк» на западе Подмосковья, “Ъ” сообщили стороны сделки. Консультантом сделки выступила консалтинговая компания CMWP.
По оценке замруководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Артема Соломеннова, за аренду офиса в «Сколково Парке» компании придется выплачивать около 160–175 млн руб. в год, партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает сделку в 165–180 млн руб. в год, замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов — в 240 млн руб. в год. Арендатору также придется выплачивать около 31–35 млн руб. ежегодно за эксплуатацию по зданию, добавляет Артем Соломеннов.
Текущий офис УК «Сибантрацит» располагается в бизнес-центре «Фьюжн Парк» в районе Хамовников. Переезд в «Сколково Парк» может быть продиктован желанием компании оптимизировать расходы на аренду и повысить качество занимаемых офисных пространств, считает Артем Соломеннов. По его данным, ставки аренды в офисах за пределами МКАД по итогам третьего квартала 2026 года достигли 25,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в центре Москвы этот показатель выше более чем вдвое.