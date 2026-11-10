УК «Сибантрацит» арендовал офис в «Сколково Парке»

Текущий офис УК «Сибантрацит» располагается в бизнес-центре «Фьюжн Парк» в районе Хамовников. Переезд в «Сколково Парк» может быть продиктован желанием компании оптимизировать расходы на аренду и повысить качество занимаемых офисных пространств, считает Артем Соломеннов. По его данным, ставки аренды в офисах за пределами МКАД по итогам третьего квартала 2026 года достигли 25,9 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в центре Москвы этот показатель выше более чем вдвое.