В Совете федерации завершилось обновление после сентябрьских выборов

Свердловские и мурманские депутаты оставались последними, кто после сентябрьских выборов еще не определился со своими сенаторами. В первом случае выбор пал на мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, ушедшего ради этого в отставку еще 12 октября. По данным “Ъ”, промедление было вызвано долгим согласованием его кандидатуры в Москве. Отправить господина Орлова в Совфед предложила группа из 20 депутатов от всех партий, представленных в заксобрании: «Единой России» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Это решение было поддержано единогласно.