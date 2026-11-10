В Совете федерации завершилось обновление после сентябрьских выборов
В Совете федерации завершилась традиционная осенняя ротация, вызванная сентябрьскими выборами. 10 ноября своих сенаторов назначили заксобрания Свердловской и Мурманской областей, которые делегировали в верхнюю палату бывшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова и Героя России Ивана Хрусталева. Всего полномочия получили 18 новых лиц. Не заполненной пока остается только вакансия в Запорожской области, образовавшаяся после перехода Дмитрия Вороны в Госдуму.
Свердловские и мурманские депутаты оставались последними, кто после сентябрьских выборов еще не определился со своими сенаторами. В первом случае выбор пал на мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, ушедшего ради этого в отставку еще 12 октября. По данным “Ъ”, промедление было вызвано долгим согласованием его кандидатуры в Москве. Отправить господина Орлова в Совфед предложила группа из 20 депутатов от всех партий, представленных в заксобрании: «Единой России» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Справедливой России». Это решение было поддержано единогласно.
Менее единодушными оказались мурманские депутаты, которые делегировали в верхнюю палату старшего сержанта Ивана Хрусталева, получившего «Золотую Звезду» за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации. Его кандидатуру поддержали 25 парламентариев, еще двое воздержались, а представитель «Справедливой России» Александр Макаревич даже заявил, что новоиспеченный сенатор пока «не оперился» и не обладает достаточным опытом. Единороссы, впрочем, недостатка в навыках Героя России не увидели.