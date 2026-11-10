Страховщики расширяют страхование киберрисков для электромобилей
Крупнейшие компании страхового рынка запускают страхование киберрисков в рамках каско. Такие полисы призваны защитить от хакерских атак на электромобили с электронным личным кабинетом вплоть до случаев, когда злоумышленники зашифровали данные и требуют выкуп.
«Росгосстрах» (занимает восьмое место на рынке добровольного страхования non life со сборами почти 70 млрд руб.) включил в каско электромобилей киберриски, объявила компания 10 ноября. Защита покрывает расходы на разблокировку, эвакуацию автомобиля до сервиса и перепрошивку ПО, если неправомерное воздействие на электронные системы сделало эксплуатацию машины невозможной, пояснили в компании. Киберриски автоматически входят в покрытие по классическому каско и не делают полис дороже.
Другие страховщики также развивают страхование киберрисков для электромобилей. «АльфаСтрахование» продает продукт для электромобилей, где помимо классических рисков каско включено покрытие выхода из строя оборудования, в том числе батареи и электродвигателей. В «Ингосстрахе» также видят потенциал развития этого направления. В «Росгосстрахе» считают, что покрытие киберрисков в каско крайне актуально.