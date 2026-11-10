Страховщики расширяют страхование киберрисков для электромобилей

«Росгосстрах» (занимает восьмое место на рынке добровольного страхования non life со сборами почти 70 млрд руб.) включил в каско электромобилей киберриски, объявила компания 10 ноября. Защита покрывает расходы на разблокировку, эвакуацию автомобиля до сервиса и перепрошивку ПО, если неправомерное воздействие на электронные системы сделало эксплуатацию машины невозможной, пояснили в компании. Киберриски автоматически входят в покрытие по классическому каско и не делают полис дороже.