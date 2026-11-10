Производство стали и проката в октябре сократилось на 2–4,7%
Производство стали и проката в октябре перешло к снижению после роста месяцем ранее. По предварительным данным корпорации «Чермет», выпуск стали сократился на 2% год к году и на 1,8% к сентябрю, до 5,2 млн тонн, готового проката — на 4,7% и 6,8%, до 4,4 млн тонн. Производство стальных труб увеличилось на 7% в годовом выражении, но упало на 11% относительно предыдущего месяца, до 0,8 млн тонн. В сентябре выпуск стали прибавил 5,8%, готового проката — 2,6%, стальных труб — 22% год к году.
За десять месяцев 2026 года, согласно данным «Чермета», российские металлурги снизили производство стали на 3% относительно аналогичного периода 2025 года, до 54,4 млн тонн. Выпуск готового проката упал на 3,6%, до 47,4 млн тонн, стальных труб — на 13%, до 7,5 млн тонн. Ведущий аналитик «Т-Банк Инвестиций» Ахмед Алиев связывает снижение выпуска как с падением внутреннего спроса, так и с логистическими проблемами на экспортном направлении.