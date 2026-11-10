Госдума разрешает регистрацию машин, находящихся в международном розыске

Госдума во вторник, 10 ноября, приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий МВД правом определять «особенности» регистрации автомобилей, которые объявлены в международный розыск по инициативе недружественных стран. Сегодня такая регистрация невозможна в принципе. Как пояснил в ходе рассмотрения проекта на пленарном заседании замглавы МВД Игорь Зубов, если выясняется, что ввезенная в РФ машина оказалась в розыске, министерство посылает запрос, но зарубежные страны, как правило, на них не реагируют. В результате невостребованные машины долгое время стоят на спецстоянках за государственный счет — их никто не забирает, и российские граждане пользоваться ими не могут.