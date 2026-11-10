Госдума разрешает регистрацию машин, находящихся в международном розыске
Госдума во вторник, 10 ноября, приняла в первом чтении правительственный законопроект, наделяющий МВД правом определять «особенности» регистрации автомобилей, которые объявлены в международный розыск по инициативе недружественных стран. Сегодня такая регистрация невозможна в принципе. Как пояснил в ходе рассмотрения проекта на пленарном заседании замглавы МВД Игорь Зубов, если выясняется, что ввезенная в РФ машина оказалась в розыске, министерство посылает запрос, но зарубежные страны, как правило, на них не реагируют. В результате невостребованные машины долгое время стоят на спецстоянках за государственный счет — их никто не забирает, и российские граждане пользоваться ими не могут.
При этом господин Зубов подчеркнул, что проблема не носит массового характера: в 2024 году в РФ было обнаружено 24 автомобиля, находящихся в международном розыске, в 2025-м — 17, в 2026-м — всего 4.
Выяснилось, что эта специфическая тема интересует многих депутатов. Так, Андрей Альшевских (ЕР) предположил, что рано или поздно отношения с Западом наладятся и может возникнуть ситуация, при которой добросовестные покупатели не смогут вернуть свои машины. «Если за автомобилем придет собственник или его представитель, опознает его, представит документы, то сможет спокойно и забрать,— сказал депутату Игорь Зубов.— Но проблема в том, что этого не происходит, поэтому рисков я не вижу».