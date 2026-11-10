Бюджет Новгородской области в 2027 году будет дефицитным

В Новгородской областной думе стартовали «нулевые чтения» бюджета региона на следующий год. Согласно документу, доходная часть бюджета составляет 55 млрд рублей, а расходная — 64 млрд рублей. Бюджет на 2026 год с учетом всех правок являлся также дефицитным: доходы составили 65,55 млрд рублей, а расходы — 70,51 млрд рублей.