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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Бюджет Новгородской области в 2027 году будет дефицитным

В Новгородской областной думе стартовали «нулевые чтения» бюджета региона на следующий год. Согласно документу, доходная часть бюджета составляет 55 млрд рублей, а расходная — 64 млрд рублей. Бюджет на 2026 год с учетом всех правок являлся также дефицитным: доходы составили 65,55 млрд рублей, а расходы — 70,51 млрд рублей.
Доходная часть бюджета составляет 55 млрд рублей, а расходная — 64 млрд рублей

Доходная часть бюджета составляет 55 млрд рублей, а расходная — 64 млрд рублей

Ольга Зиновская / Коммерсантъ

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По данным пресс-службы Новгородской областной думы, на решение социальных задач планируют потратить 67% всей расходной части, или 42,88 млрд рублей. Какие именно это будут задачи, в облдуме не уточнили.
Мария Одностеблец