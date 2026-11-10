Госдума приняла во втором чтении законопроект о статусе малоэтажных поселков

10 ноября Госдума во втором чтении приняла правительственный законопроект о жилых комплексах (коттеджных поселках), который впервые дает определение этому понятию и закрепляет правила управления общим имуществом (котельные, проезды, детские и спортивные площадки, места отдыха, парковочные площадки, площадки для размещения контейнеров для сбора мусора). Территория поселка будет считаться комплексом, если на ней есть частные дома или участки, общая инфраструктура (дороги, сети) для всех жителей и утвержденный проект планировки. Для новых объектов статус жилого комплекса и границы территории будут зафиксированы еще на этапе градостроительной документации (как и состав общего имущества), а право долевой собственности на инфраструктуру возникнет у покупателей домов автоматически. Для уже существующих поселков предусмотрен механизм признания их жилыми комплексами через общее собрание собственников.