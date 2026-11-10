Новый глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества поделился планами

Новый глава комитета Борис Чернышов, в прошлом созыве занимавший должность вице-спикера от ЛДПР, намерен вовлекать в думскую повестку и других представителей НКО. «Они должны получить возможность участвовать в обсуждении тем, которые для них важны, а новый формат диалога даст возможность влиять на решения до того, как они приняты»,— пояснил либерал-демократ. Помимо обсуждения готовых тем парламентарий рассчитывает и на инициативу со стороны отраслевиков.