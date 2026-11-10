Новый глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества поделился планами
В экспертный совет при комитете Госдумы по развитию гражданского общества войдут директор ТАСС Андрей Кондрашов и экс-министр культуры Михаил Швыдкой. О таких договоренностях сообщил 10 ноября новый председатель комитета Борис Чернышов (ЛДПР). Помимо усиления роли экспертного совета либерал-демократ намерен активнее привлекать к думским дискуссиям рядовых руководителей из некоммерческого сектора.
Планами работы комитета в новом созыве Думы его руководители поделились на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Зампред комитета Артем Бичаев («Единая Россия») подчеркнул, что уже в минувшем созыве члены комитета работали «не как сторонние наблюдатели», поскольку сами были выходцами из некоммерческого сектора. «Это принципиально изменило подход к законотворчеству, ведь мы пытались решить проблемы наших организаций в том числе»,— заметил депутат.
Новый глава комитета Борис Чернышов, в прошлом созыве занимавший должность вице-спикера от ЛДПР, намерен вовлекать в думскую повестку и других представителей НКО. «Они должны получить возможность участвовать в обсуждении тем, которые для них важны, а новый формат диалога даст возможность влиять на решения до того, как они приняты»,— пояснил либерал-демократ. Помимо обсуждения готовых тем парламентарий рассчитывает и на инициативу со стороны отраслевиков.