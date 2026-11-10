Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в ХМАО
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры) в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2114 с «КамАЗом» погибли три человека, сообщили в окружной Госавтоинспекции.
Авария произошла 10 ноября около 16:40 на 109-м километре автодороги Советский — Нягань. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще один пассажир ВАЗа умер по пути в медицинское учреждение.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.