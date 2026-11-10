Три человека погибли в ДТП с «КамАЗом» в ХМАО

Авария произошла 10 ноября около 16:40 на 109-м километре автодороги Советский — Нягань. Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще один пассажир ВАЗа умер по пути в медицинское учреждение.