Бывшей судье Рукавишниковой не удалось добиться отмены снятия неприкосновенности

«Какие именно данные позволяли ВККС сделать вывод о наличии оснований для возбуждения уголовного дела именно в отношении меня, а не просто о возможном совершении преступления кем-то из участников событий?» — заявила госпожа Рукавишникова в ходе судебного заседания. Также она отметила, что ей не было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами дела. Сейчас госпожа Рукавишникова готовит проект обращения в Конституционный суд.