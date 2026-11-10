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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
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Бывшей судье Рукавишниковой не удалось добиться отмены снятия неприкосновенности

Как стало известно “Ъ”, бывшей судье Арбитражного суда Иркутской области Елене Рукавишниковой не удалось оспорить решение Высшей квалификационной коллегии судей России о выдаче ее следствию по уголовному делу о получении взятки за вынесение решения по арбитражному спору.
Апелляционная коллегия Верховного суда 10 ноября рассмотрела жалобу Елены Рукавишниковой. Бывшая судья добивается отмены решения о снятии с нее неприкосновенности и выдаче следствию. Соответствующее решение Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла в июне 2026 года.
В сентябре того же года председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возбудил в отношении госпожи Рукавишниковой уголовное дело по факту получения особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее бывшая коллега Наталия Позднякова проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.
«Какие именно данные позволяли ВККС сделать вывод о наличии оснований для возбуждения уголовного дела именно в отношении меня, а не просто о возможном совершении преступления кем-то из участников событий?» — заявила госпожа Рукавишникова в ходе судебного заседания. Также она отметила, что ей не было предоставлено достаточно времени для ознакомления с материалами дела. Сейчас госпожа Рукавишникова готовит проект обращения в Конституционный суд.
Подробнее — в материале «Ъ» «Судью оставили подследственной».