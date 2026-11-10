Глава МВД Колокольцев отчитался об успехах в борьбе с нарушителями-иностранцами

Глава МВД Владимир Колокольцев во вторник, 10 ноября, выступал в Совете федерации на правительственном часе с отчетом о миграционной ситуации в РФ. По его словам, в январе—сентябре 2026 года в РФ въехало около 7 млн иностранцев (на 10% меньше год к году). По состоянию на 1 октября в РФ находилось 6 млн мигрантов. Падение статистики министр связал с ужесточением контроля пребывания иностранцев в стране. Напомним, что в 2025 году был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов и депортацией), а в 2026 году были приняты поправки, обязывающие иностранцев проходить медосмотры, а медорганизации — загружать справки об этом в реестр Минздрава.