Глава МВД Колокольцев отчитался об успехах в борьбе с нарушителями-иностранцами
Глава МВД Владимир Колокольцев во вторник, 10 ноября, выступал в Совете федерации на правительственном часе с отчетом о миграционной ситуации в РФ. По его словам, в январе—сентябре 2026 года в РФ въехало около 7 млн иностранцев (на 10% меньше год к году). По состоянию на 1 октября в РФ находилось 6 млн мигрантов. Падение статистики министр связал с ужесточением контроля пребывания иностранцев в стране. Напомним, что в 2025 году был запущен «реестр контролируемых лиц» (попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов и депортацией), а в 2026 году были приняты поправки, обязывающие иностранцев проходить медосмотры, а медорганизации — загружать справки об этом в реестр Минздрава.
В январе—сентябре 2026 года иностранцами было совершено 20 тыс. преступлений, и это на 40% меньше показателей год к году, сказал господин Колокольцев.
В реестре контролируемых лиц числится 820 тыс. человек, в том числе 120 тыс. несовершеннолетних, добавил он, уточнив, что «наиболее действенной мерой» контроля здесь стала блокировка счетов иностранца. Около 670 тыс. мигрантов в РФ имеют вид на жительство (ВНЖ) или разрешение на временное проживание (РВП). При этом в МВД в этом году в пять раз больше аннулировали ВНЖ, и в 18 раз больше РВП, чем в прошлом, подчеркнул господин Колокольцев (не назвав абсолютные цифры). Статистику министр связал с блокированием попыток мигрантов получить подобные статусы через фиктивные браки.