В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в избиении трех подростков

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 49-летнего Александра Щербакова и 47-летнего Дениса Загвоздина, обвиняемых в нападении на трех подростков на остановке «Южный автовокзал». Оба останутся под арестом до 7 января 2027 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.