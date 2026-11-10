Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Урал

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в избиении трех подростков

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 49-летнего Александра Щербакова и 47-летнего Дениса Загвоздина, обвиняемых в нападении на трех подростков на остановке «Южный автовокзал». Оба останутся под арестом до 7 января 2027 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
1/21/2

Пресс-служба судов Свердловской области

2/22/2

Пресс-служба судов Свердловской области

Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, вечером 7 ноября на остановке «Южный автовокзал» на улице 8 Марта мужчины по малозначительному поводу применили физическое насилие к трем подросткам.
По информации прокуратуры, пострадавшие подростки имеют инвалидность. Отец одного из пострадавших рассказал Е1, что у его сына диагностирован ДЦП, а у другого подростка — эпифизарная дисплазия и варусная деформация нижних конечностей.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что арестованные — ранее не судимые местные жители 47 и 49 лет. Один из них работает слесарем, второй — электромонтером.