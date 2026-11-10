В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в избиении трех подростков
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу 49-летнего Александра Щербакова и 47-летнего Дениса Загвоздина, обвиняемых в нападении на трех подростков на остановке «Южный автовокзал». Оба останутся под арестом до 7 января 2027 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Им предъявлено обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По версии следствия, вечером 7 ноября на остановке «Южный автовокзал» на улице 8 Марта мужчины по малозначительному поводу применили физическое насилие к трем подросткам.
По информации прокуратуры, пострадавшие подростки имеют инвалидность. Отец одного из пострадавших рассказал Е1, что у его сына диагностирован ДЦП, а у другого подростка — эпифизарная дисплазия и варусная деформация нижних конечностей.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал, что арестованные — ранее не судимые местные жители 47 и 49 лет. Один из них работает слесарем, второй — электромонтером.