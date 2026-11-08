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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №206«Ъ» Газета
Урал

Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку факта избиения подростков-инвалидов

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после распространения видео, на котором мужчины напали на подростков с инвалидностью, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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Инцидент произошел в районе остановки «Южный автовокзал» — избиение троих подростков с ограниченными возможностями здоровья группой мужчин попало на камеру наблюдения, видео с которой попало в СМИ. Двое из компании подростков при этом возвращались с тренировки по хоккею из другого города.
Личности нападавших устанавливаются.
Ирина Пичурина