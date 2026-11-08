Прокуратура в Екатеринбурге начала проверку факта избиения подростков-инвалидов

Инцидент произошел в районе остановки «Южный автовокзал» — избиение троих подростков с ограниченными возможностями здоровья группой мужчин попало на камеру наблюдения, видео с которой попало в СМИ. Двое из компании подростков при этом возвращались с тренировки по хоккею из другого города.