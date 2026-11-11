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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Стоимость аренды в городах-миллионниках России в октябре 2026 года

ГородСтоимость аренды (тыс. руб. в месяц*)Изменение за месяц (%)Изменение год к году (%)
Москва77,71–1
Санкт-Петербург43–4–7
Нижний Новгород38,1–4Без изменений
Казань36,1–5–7
Красноярск35,4–41
Екатеринбург34–1–4
Новосибирск32,1–3–1
Пермь29,9–1–5
Самара29,7–3–11
Ростов-на-Дону29,6Без изменений–4
Омск28,6–45
Волгоград27,1–7–6
Уфа26,7–2–5
Краснодар25,7Без измененийБез изменений
Челябинск25,1Без изменений–3
Воронеж23–2–6

*Среднее значение по всем типам квартир.

Источник: «Авито Недвижимость».

Газета «Коммерсантъ» №208

от 11.11.2026, стр. 8
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