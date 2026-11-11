Стоимость аренды в городах-миллионниках России в октябре 2026 года
|Город
|Стоимость аренды (тыс. руб. в месяц*)
|Изменение за месяц (%)
|Изменение год к году (%)
|Москва
|77,7
|1
|–1
|Санкт-Петербург
|43
|–4
|–7
|Нижний Новгород
|38,1
|–4
|Без изменений
|Казань
|36,1
|–5
|–7
|Красноярск
|35,4
|–4
|1
|Екатеринбург
|34
|–1
|–4
|Новосибирск
|32,1
|–3
|–1
|Пермь
|29,9
|–1
|–5
|Самара
|29,7
|–3
|–11
|Ростов-на-Дону
|29,6
|Без изменений
|–4
|Омск
|28,6
|–4
|5
|Волгоград
|27,1
|–7
|–6
|Уфа
|26,7
|–2
|–5
|Краснодар
|25,7
|Без изменений
|Без изменений
|Челябинск
|25,1
|Без изменений
|–3
|Воронеж
|23
|–2
|–6
*Среднее значение по всем типам квартир.
Источник: «Авито Недвижимость».
Газета «Коммерсантъ» №208от 11.11.2026, стр. 8