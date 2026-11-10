В Воронеже заявили о напряженной ситуации с топливом из-за «внешнего воздействия» на НПЗ

Поставщики отмечают стабильность поставок топлива и практически бесперебойную работу автозаправочных станций, где уже продолжительное время существенно снизились очереди. При этом участники рынка напоминают, что «внешнее воздействие на нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны продолжается», поэтому ситуация по прежнему характеризуется как напряженная. Об этом 10 ноября заявили в правительстве Воронежской области.