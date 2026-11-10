В Воронеже заявили о напряженной ситуации с топливом из-за «внешнего воздействия» на НПЗ
Поставщики отмечают стабильность поставок топлива и практически бесперебойную работу автозаправочных станций, где уже продолжительное время существенно снизились очереди. При этом участники рынка напоминают, что «внешнее воздействие на нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны продолжается», поэтому ситуация по прежнему характеризуется как напряженная. Об этом 10 ноября заявили в правительстве Воронежской области.
«По этой же причине некоторые федеральные сети могут вводить незначительные ограничения при реализации популярных марок топлива в один бак»,— говорится в сообщении пресс-службы облправительства.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что на АЗС «Роснефти» в Воронежской области и всех остальных регионах присутствия сети вновь установили ограничения на отпуск топлива. Купить можно 30 литров бензина в один бак на заправках в городской черте и 50 литров — на трассе. Ограничение по реализации дизельного топлива составляет 50 литров в городе и на трассе, а на скоростных колонках для грузового транспорта установлен лимит 200 литров.
По информации региональных властей, утром 10 ноября бензин марки АИ92 был доступен на 96% воронежских АЗС, АИ95 — на 93%, дизельное топливо также предлагали 93% заправок. Как отметили в облправительстве, средняя цена литра топлива у федеральных сетей «практически не меняется». По данным властей, сегодня она составила:
АИ92 — 68,31 руб.;
АИ95 — 73,87 руб.;
дизельное топливо — 79,8 руб.
«При этом на АЗС региональных компаний средняя цена за литр продолжает снижаться вторую неделю. На сегодня она составила: АИ92 — 71,06 руб., АИ95 — 79,25 руб., ДТ — 81,28 руб.»,— заявили в облправительстве.
В то же время, по последним доступным данным Росстата, в начале этого месяца бензин в Воронежской области был самым дорогим в Центральной России. В Воронежской области по состоянию на 2 ноября стоимость литра бензина (с учетом всех марок) фиксировали на уровне 76,81 руб. Средний показатель по Центральному федеральному округу составлял 73,53 руб., а по РФ — 74,84 руб.