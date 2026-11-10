В Прикамье арестован предполагаемый преступник, чья жертва выпрыгнула из окна

По данным следствия, ночью 28 октября подозреваемый, находясь в квартире в Березниках угрожал 32-летней потерпевшей. Он предложил ей вступить с ним в половую связь. Спасаясь, девушка попыталась покинуть квартиру через балкон. Злоумышленник, удерживая потерпевшую за руки, вновь высказал ей предложение вступить с ним в половую связь. Получив отказ, он толкнул ее. В результате падения потерпевшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь.