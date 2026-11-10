Бастрыкину доложат об инциденте с учителем, ударившим школьника на Урале
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента в школе Белоярского района Свердловской области, где учитель ударил школьника, передает Следком.
Инцидент произошел 9 ноября. По предварительной информации, учитель физкультуры, он же классный руководитель, на четвертом уроке во время классного часа ударил ученика. Произошедшее попало на видео. Очевидец рассказал порталу E1, что педагог поставил подростка на колени, таскал его за волосы, а затем ударил.
По данному факту региональное управление СКР расследует уголовное дело. Глава СКР поручил руководителю регионального управления Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
По данным «4 канала», после произошедшего учитель уволился по собственному желанию. «С моей точки зрения, это была целенаправленная провокация со стороны почти всего класса. Зачинщики — это Юнармия, ученики моего класса, члены юнармейского отряда. Парень, который должен был отжиматься, не отжимался. Как учитель я себя не оправдываю. Я повел себя недостойно. Поэтому я сегодня написал заявление по собственному желанию и уволился»,— заявил педагог.