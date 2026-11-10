Бастрыкину доложат об инциденте с учителем, ударившим школьника на Урале

По данным «4 канала», после произошедшего учитель уволился по собственному желанию. «С моей точки зрения, это была целенаправленная провокация со стороны почти всего класса. Зачинщики — это Юнармия, ученики моего класса, члены юнармейского отряда. Парень, который должен был отжиматься, не отжимался. Как учитель я себя не оправдываю. Я повел себя недостойно. Поэтому я сегодня написал заявление по собственному желанию и уволился»,— заявил педагог.