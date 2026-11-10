Прокуратура проверит сообщения об избиении школьника учителем на Урале
Белоярская межрайонная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о том, что учитель школы в селе Косулино (Свердловская область) ударил учащегося. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
По предварительной информации, 9 ноября учитель физкультуры, он же классный руководитель, на четвертом уроке во время классного часа ударил ученика.
Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего и оценит соблюдение школой требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в ведомстве.
Как сообщил портал E1 со ссылкой на очевидца, 9 ноября педагог поставил подростка на колени, таскал его за волосы, а затем ударил. По словам собеседника издания, конфликт между учителем и школьником продолжался несколько лет.