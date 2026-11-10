Экспорт Ставропольского края в Индию за год вырос почти вдвое

Товарооборот Ставропольского края с Индией в первом полугодии 2026 года достиг $17,9 млн. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт ставропольской продукции увеличился в 1,9 раза, до $3,8 млн, а импорт из Индии — в 1,3 раза, до $14,1 млн. Такие данные привел министр экономического развития края Антон Доронин.