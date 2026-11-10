Экспорт Ставропольского края в Индию за год вырос почти вдвое
Товарооборот Ставропольского края с Индией в первом полугодии 2026 года достиг $17,9 млн. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт ставропольской продукции увеличился в 1,9 раза, до $3,8 млн, а импорт из Индии — в 1,3 раза, до $14,1 млн. Такие данные привел министр экономического развития края Антон Доронин.
Основу экспорта составляют шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа, ткани и продукция химической промышленности. При этом импорт из Индии превышает экспорт почти в 3,7 раза. Его стоимостной объем за январь—июнь составил $14,1 млн. Подробную товарную структуру индийских поставок Антон Доронин не раскрыл.
Рост поставок происходит на фоне заметного изменения торговых показателей за последние годы. По итогам 2024 года товарооборот Ставрополья с Индией достиг примерно $50 млн, увеличившись на 158% относительно 2023 года. Тогда регион экспортировал в республику продукцию на $27 млн. Главными статьями поставок были органические химические соединения и шерсть.
Одно из направлений сотрудничества — поставки ставропольской сельскохозяйственной продукции. В мае 2025 года губернатор Владимир Владимиров на встрече с заместителем посла Индии Никхилешем Гири называл перспективными экспорт подсолнечного масла, зернобобовых культур, кориандра, шерсти и удобрений. Край также предлагал индийским партнерам сырье и промежуточные материалы для химической промышленности.
Отдельным экспортным проектом стали поставки яблоневых саженцев. В 2025 году ставропольское плодообъединение «Сады Ставрополья» отправило в Индию первую партию из 100 тыс. растений. В августе 2026 года Владимиров сообщил, что в текущем году край рассчитывает поставить индийским покупателям уже 500 тыс. саженцев. При этом региональные питомники производят около 5 млн растений ежегодно.
Власти рассчитывают расширить сотрудничество и в других отраслях. На переговорах в мае 2025 года стороны обсуждали фармацевтику, туризм и образование. По данным краевого правительства, в Ставропольском крае обучаются более 500 студентов из Индии. Губернатор также предлагал проработать возможность прямого авиасообщения между индийскими городами и аэропортом Минеральных Вод. Тогда же стороны договорились обмениваться деловыми миссиями и приглашать ставропольские компании на индийские экономические форумы.
Нынешний визит индийской делегации стал продолжением этой работы. По информации министра Антона Доронина, гости осмотрели Ставрополь, познакомились с местными производствами и посетили буйволиную ферму в Александровском округе. На предприятии содержат 90 буйволиц, которые дают около 600 л молока в сутки. Ферма принимает более 3 тыс. туристов ежемесячно. По данным публикации «Коммерсанта», хозяйство работает с 2021 года, а инвестиции в создание фермы и перерабатывающего комплекса оценивали примерно в 480 млн руб.
Визит проходит в условиях расширения дипломатического присутствия Индии на юге России. Генеральное консульство в Казани начало работу в январе 2026 года. Его консульский округ охватывает 18 российских регионов, включая Ставропольский край, Краснодарский край, Дагестан и другие республики Северного Кавказа.
По словам господина Доронина, индийскую сторону интересуют не только торговля, но и инвестиционные, культурные и туристические связи. В числе задач стороны обозначили развитие логистики между регионом и Индией. Конкретные соглашения и объемы предполагаемых инвестиций по итогам нынешних переговоров пока не объявлены.