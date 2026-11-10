На Дону заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже пороговых значений

В Ростовской области на 45-й неделе 2026 года уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом не превышал эпидемических порогов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.