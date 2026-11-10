На Дону заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже пороговых значений
В Ростовской области на 45-й неделе 2026 года уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом не превышал эпидемических порогов. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора по итогам еженедельного мониторинга.
Среди циркулирующих возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус.
В регионе продолжается предсезонная вакцинация против гриппа. Прививки сделали более 1 млн человек. По данным Роспотребнадзора, среди привитых не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений.