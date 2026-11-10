В Оренбуржье на горно-обогатительном комбинате один человек погиб, один пострадал
На Гайском горно-обогатительном комбинате один человек погиб, один пострадал. По информации пресс-службы предприятия, произошло это в результате несчастного случая, сообщает правительство Оренбуржья.
В ведомстве уточняют, что на предприятии работает комиссия, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.
«Пострадавший горняк находится под наблюдением врачей. Предприятие обеспечит необходимое содействие в его лечении и восстановлении», — уточняют в правительстве региона.