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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

В Оренбуржье на горно-обогатительном комбинате один человек погиб, один пострадал

На Гайском горно-обогатительном комбинате один человек погиб, один пострадал. По информации пресс-службы предприятия, произошло это в результате несчастного случая, сообщает правительство Оренбуржья.
В ведомстве уточняют, что на предприятии работает комиссия, которая установит все обстоятельства и причины произошедшего.
«Пострадавший горняк находится под наблюдением врачей. Предприятие обеспечит необходимое содействие в его лечении и восстановлении», — уточняют в правительстве региона.
Руфия Кутляева