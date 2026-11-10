Глава Белореченского района уходит в отставку

Депутаты также рассмотрели вопрос о привлечении администрацией района коммерческого кредита в размере 100 млн руб. Начальник финансового управления районной администрации Евгений Греков рассказал о негативных факторах, повлиявших на исполнение бюджета в текущем году, и потерях районной казны. По его словам, заемные средства необходимы для частичного покрытия дефицита бюджета.