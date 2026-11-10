«Кубанские деликатесы» вновь выставили на торги за 166 млн рублей
Конкурсный управляющий ООО «Кубанские деликатесы» Василий Денисов объявил повторный аукцион по продаже производственного комплекса предприятия в Славянске-на-Кубани. Начальная цена единого лота составляет 165,97 млн руб. Это на 18,44 млн руб., или 10%, меньше стоимости предыдущей попытки продажи, назначенной на 20 октября 2026 года. Новое извещение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве 10 ноября.
На продажу выставили 11 объектов недвижимости и движимое имущество предприятия. В состав лота вошел земельный участок площадью 13,17 тыс. кв. м на улице Красной, 143-б и 143-г. На территории находятся главный производственный корпус площадью 2,68 тыс. кв. м, еще одно нежилое здание площадью 1,3 тыс. кв. м, лаборатория, вспомогательный корпус, склад, гаражи, насосные станции и очистные сооружения. Покупатель также получит незавершенный материальный склад и производственное оборудование.
Задаток составляет 16,6 млн руб., шаг аукциона — 5%, или около 8,3 млн руб. Прием заявок продлится с 16 ноября по 21 декабря, торги назначили на 23 декабря. Победит участник, предложивший максимальную цену. Он должен оплатить покупку в течение 30 дней после заключения договора. Предыдущую попытку продать комплекс организатор оценил в 184,41 млн руб. Таким образом, стартовую цену снизили на 18,44 млн руб.
ООО «Кубанские деликатесы» зарегистрировали в 2003 году. Предприятие занималось переработкой и консервированием овощей и фруктов. В апреле 2011 года комбинат запустил производство консервов. В ассортимент входили зеленый горошек, кабачковая и баклажанная икра, маринованные огурцы и томаты, лечо, фасоль, соусы и джемы. По данным отраслевого справочника «Консервация», мощности предприятия достигали 24 млн банок в год. Продукция получала награды международных выставок, в том числе золотые медали International Green Week в Берлине в 2013 году и «Продэкспо» в 2015 году.
Банкротству предприятия предшествовал многолетний конфликт совладельцев. В октябре 2019 года на территории комбината произошел вооруженный конфликт. По данным МВД, причиной стало разногласие владельцев по поводу управления предприятием. Несколько охранников получили ранения. На тот момент компанию поровну контролировали Иван Радченко и Владимир Скрипка. В апреле 2023 года Славянский городской суд приговорил бывшего генерального директора Александра Фалалеева к одному году и трем месяцам колонии-поселения за самоуправство. Суд установил, что 4 октября 2019 года он вместе с вооруженными людьми прибыл на завод, потребовал от охраны покинуть посты, изымал пропуска у работников и установил контроль над финансово-хозяйственной деятельностью компании.
В декабре 2022 года прокуратура Краснодарского края сообщила о расследовании возможного преднамеренного банкротства и злоупотребления полномочиями. По версии следствия, участники корпоративного конфликта внесли в протокол совета директоров недостоверные сведения о голосовании и незаконно прекратили полномочия гендиректора. Это, по данным прокуратуры, привело к остановке производства, массовым увольнениям и невозможности полностью рассчитаться с кредиторами. Следствие возбудило дела по статьям 196 и 201 УК РФ.
Заявление о банкротстве компании в марте 2020 года подал Райффайзенбанк. В августе того же года Арбитражный суд Краснодарского края ввел наблюдение, а 16 июня 2023 года признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство.
Финансовое положение компании ухудшилось еще до банкротства. По данным «Коммерсанта», выручка за 2021 год составила 1,3 млн руб., чистый убыток — 11,3 млн руб., кредиторская задолженность — 87,4 млн руб. Обязательства перед Райффайзенбанком по кредитному соглашению достигли 26,2 млн руб. В рамках банкротства управляющие также добивались привлечения бывших руководителей и совладельцев к субсидиарной ответственности. В июле 2024 года суд арестовал их имущество и денежные средства в пределах 138,4 млн руб. В последующие годы участники спора оспаривали обеспечительные меры. В мае 2026 года конкурсным управляющим стал Василий Денисов. Он организовал нынешний аукцион по продаже производственного комплекса.