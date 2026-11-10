«Кубанские деликатесы» вновь выставили на торги за 166 млн рублей

Банкротству предприятия предшествовал многолетний конфликт совладельцев. В октябре 2019 года на территории комбината произошел вооруженный конфликт. По данным МВД, причиной стало разногласие владельцев по поводу управления предприятием. Несколько охранников получили ранения. На тот момент компанию поровну контролировали Иван Радченко и Владимир Скрипка. В апреле 2023 года Славянский городской суд приговорил бывшего генерального директора Александра Фалалеева к одному году и трем месяцам колонии-поселения за самоуправство. Суд установил, что 4 октября 2019 года он вместе с вооруженными людьми прибыл на завод, потребовал от охраны покинуть посты, изымал пропуска у работников и установил контроль над финансово-хозяйственной деятельностью компании.