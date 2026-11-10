Криминального лидера из Кисловодска приговорили к 12 годам колонии
Ставропольский краевой суд приговорил 49-летнего жителя Кисловодска Игоря Мнацаканова к 12 годам колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, хранение наркотиков и огнестрельного оружия. Ему также назначили штраф в размере 600 тыс. руб. и ограничение свободы на два года. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.
По данным надзорного ведомства, с 2018 года Мнацаканов занимал статус «положенца» и использовал влияние на представителей криминальной среды на территории Кисловодска. В июне 2020 года он хранил по месту жительства наркотическое средство и огнестрельное оружие.
Суд признал его виновным по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотиков в крупном размере» и ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия».