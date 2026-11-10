Криминального лидера из Кисловодска приговорили к 12 годам колонии

Ставропольский краевой суд приговорил 49-летнего жителя Кисловодска Игоря Мнацаканова к 12 годам колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии, хранение наркотиков и огнестрельного оружия. Ему также назначили штраф в размере 600 тыс. руб. и ограничение свободы на два года. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.