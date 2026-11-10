В Государственном Собрании Марий Эл поддержали запрет розничной продажи вейпов
В Марий Эл с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года введут запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного собрания республики на двадцатой сессии, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Законопроект внес глава Марий Эл Юрий Зайцев.
По данным Государственного собрания, к 7 ноября аналогичные запреты действовали в 17 регионах России, еще в 39 субъектах соответствующие законопроекты находились на стадии разработки и рассмотрения. Также с марта 2027 года на федеральном уровне вступит в силу запрет дистанционной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотина.