Ольга Абрамова подписала указ об отставке и. о. министра экономики Анны Слугиной

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала указ об отставке и. о. министра экономики республики Анны Слугиной с формулировкой «в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника». Документ опубликован на сайте правительства региона. Указ вступил в силу 10 ноября.