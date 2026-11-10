Ольга Абрамова подписала указ об отставке и. о. министра экономики Анны Слугиной
Указ вступил в силу 10 ноября
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова подписала указ об отставке и. о. министра экономики республики Анны Слугиной с формулировкой «в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника». Документ опубликован на сайте правительства региона. Указ вступил в силу 10 ноября.
Напомним, Анна Слугина возглавила минэкономики Удмуртии в августе 2024 года. До этого была первым замминистра финансов Удмуртии. В 2020-2022 годах работала в минэкономики, где возглавляла управление по инвестиционной деятельности. В этих ведомствах на различных должностях она работала с 2011 года. Анна Слугина окончила УДГУ и Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика». Временно руководить ведомством будет ее заместитель Анжелика Андросова.