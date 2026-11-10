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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Удмуртия

Анна Слугина покинула пост и. о. министра экономики Удмуртии

Она возглавляла министерство около двух лет

пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Анна Слугина покинула должность и. о. министра экономики Удмуртии. Временно руководить ведомством будет ее заместитель Анжелика Андросова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Причины ухода не называются. Госпожа Слугина возглавила министерство экономики в августе 2024 года.
Госпожа Слугина возглавила министерство экономики в августе 2024 года. До этого была первым замминистра финансов Удмуртии. В 2020-2022 годах работала в минэкономики, где возглавляла управление по инвестиционной деятельности. В этих ведомствах на различных должностях она работала с 2011 года. Анна Слугина окончила УДГУ и Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика».