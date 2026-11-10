Анна Слугина покинула пост и. о. министра экономики Удмуртии
Она возглавляла министерство около двух лет
Анна Слугина покинула должность и. о. министра экономики Удмуртии. Временно руководить ведомством будет ее заместитель Анжелика Андросова, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Причины ухода не называются. Госпожа Слугина возглавила министерство экономики в августе 2024 года.
Госпожа Слугина возглавила министерство экономики в августе 2024 года. До этого была первым замминистра финансов Удмуртии. В 2020-2022 годах работала в минэкономики, где возглавляла управление по инвестиционной деятельности. В этих ведомствах на различных должностях она работала с 2011 года. Анна Слугина окончила УДГУ и Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика».