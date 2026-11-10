Анна Слугина покинула пост и. о. министра экономики Удмуртии

Госпожа Слугина возглавила министерство экономики в августе 2024 года. До этого была первым замминистра финансов Удмуртии. В 2020-2022 годах работала в минэкономики, где возглавляла управление по инвестиционной деятельности. В этих ведомствах на различных должностях она работала с 2011 года. Анна Слугина окончила УДГУ и Казанский финансово-экономический институт по специальности «Экономика».