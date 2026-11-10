В Оренбуржье утвердили прожиточный минимум на 2027 год

В расчете на душу населения теперь она составит 17 597 руб. — это на 6,8% больше действующей сейчас. Для трудоспособного населения прожиточный минимум утвердили в объеме 19 181 руб., для пенсионеров — 15 133 руб., для детей — 17 069 руб.