В Оренбуржье утвердили прожиточный минимум на 2027 год
Правительство Оренбургской области во вторник, 10 ноября, установило величину прожиточного минимума на 2027 год. Сумма превысила 17,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба.
В расчете на душу населения теперь она составит 17 597 руб. — это на 6,8% больше действующей сейчас. Для трудоспособного населения прожиточный минимум утвердили в объеме 19 181 руб., для пенсионеров — 15 133 руб., для детей — 17 069 руб.
Величину прожиточного минимума устанавливают каждый год. Этот показатель также используется для оценки нуждаемости граждан при назначении мер социальной поддержки и определения размеров социальных выплат.