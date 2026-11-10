Аренда набирает обороты

По данным аналитиков, доля операционного лизинга в объеме чистых инвестиций в лизинг и активов, переданных в операционную аренду, по итогам 2025 года выросла до 6,5% против 3% годом ранее. Значительная часть этих активов приходится на специализированных государственных операторов, однако частные компании не менее активно развивают данное направление. На данный момент «Балтийский лизинг» остается одной из крупнейших частных лизинговых компаний на рынке, в том числе в сегменте операционной аренды.