Аренда набирает обороты
«Балтийский лизинг» и НАПИ — об одном из главных трендов рынка
Операционный лизинг становится одним из самых популярных решений для бизнеса в 2026 году. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) и компания «Балтийский лизинг» в новом совместном исследовании рассказали о причинах растущего спроса на аренду транспорта и техники, а также о том, как меняются условия краткосрочных договоров.
Исследование приурочено к Всемирному дню лизинга, который традиционно отмечается 9 ноября, и отражает важнейшие изменения, произошедшие в отрасли за последние несколько лет,— на фоне затяжного периода высоких ставок, охлаждения спроса на новую технику и трансформации лизинговых компаний в полноценных операторов вторичного рынка. Антон Сапожков, первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг», подчеркивает: сегодня фокус внимания бизнеса сосредоточен на остаточной стоимости и оборачиваемости каждого актива.
«В 2026 году операционный лизинг стал одним из немногих сегментов, куда смещается спрос на фоне общего сжатия рынка. Бизнес все выше ценит гибкость планирования, предсказуемость расходов и отсутствие рисков, связанных с правом собственности. Удобство операционного лизинга очевидно, когда речь идет о временных контрактах и сезонных работах: нет необходимости приобретать технику и оборудование, которое будет простаивать по завершении проекта. Аренда позволяет вернуть актив лизингодателю, не заботясь о его самостоятельной реализации»,— отмечает Антон Сапожков.
Кроме того, операционный лизинг незаменим, когда бизнес тестирует новые направления развития и хочет увидеть результат прежде, чем масштабировать производство и приобретать дорогостоящую технику или оборудование. Аренда позволяет оценить уровень спроса, наладить критически важные процессы и протестировать технологии без нагрузки на основной капитал. Если эксперимент не оправдывает ожиданий, компания меняет стратегию и планы по инвестициям без лишних затрат.
Договор операционного лизинга, как правило, предусматривает дополнительные сервисы: техническое обслуживание, точечный или комплексный ремонт, а также страховые услуги, что позволяет предприятию сосредоточиться на основной деятельности. Чаще всего в договор включают сервисное обслуживание и ремонт для легкового и легкого коммерческого транспорта, страхование по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) и комплексному автострахованию (каско), топливные программы для легкового и легкого коммерческого транспорта, услуги шиномонтажа, помощь на дорогах и телеметрию.
По данным аналитиков, доля операционного лизинга в объеме чистых инвестиций в лизинг и активов, переданных в операционную аренду, по итогам 2025 года выросла до 6,5% против 3% годом ранее. Значительная часть этих активов приходится на специализированных государственных операторов, однако частные компании не менее активно развивают данное направление. На данный момент «Балтийский лизинг» остается одной из крупнейших частных лизинговых компаний на рынке, в том числе в сегменте операционной аренды.
Полное исследование читайте по ссылке: https://napinfo.ru/interviews/vremya-bystryh-reshenij-operatsionnyj-lizing-v-2026-godu.
ООО «Балтийский лизинг»