Дело о незаконной легализации более 600 иностранцев завершилось приговором в Петербурге
В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга огласили приговор по делу Мухамада Махмадрахимова и Мадины Карлиевой, незаконно легализовавших более 600 иностранцев.
Осужденный Махмадрахимов, как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, создал в 2022 году организованную группу для незаконной легализации иностранцев. Чтобы осуществить свой замысел, он арендовал офис, закупил нужную технику и наладил выпуск поддельных уведомлений о прибытии.
Чтобы фиктивно регистрировать мигрантов, соучастники использовали данные 33 россиян и аккаунты на «Госуслугах». За регистрацию каждого нелегала брали по 5 тысяч рублей. Заработок группы составил более 3 млн рублей. Легализовать таким путем удалось не менее 607 иностранцев.
Осужденная Карлиева в 2024 году вышла из этой группы, создав собственный бизнес с другим сообщником. Они воровали логины и пароли от аккаунтов россиян на «Госуслугах». С помощью украденных данных мошенники подавали фиктивные уведомления о регистрации иностранцев в Пушкине.
Суд назначил мужчине 3 года колонии общего режима. Он должен выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.
Женщину приговорили к 6 годам и штрафу в 350 тыс. рублей. Отбывать наказание она отправится, когда ее ребенку исполнится 14 лет.