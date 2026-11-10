Дело о незаконной легализации более 600 иностранцев завершилось приговором в Петербурге

Осужденная Карлиева в 2024 году вышла из этой группы, создав собственный бизнес с другим сообщником. Они воровали логины и пароли от аккаунтов россиян на «Госуслугах». С помощью украденных данных мошенники подавали фиктивные уведомления о регистрации иностранцев в Пушкине.