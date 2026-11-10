Две семьи из Свердловской области вошли в число лучших аграрных династий Урала

«Сегодня в Кургане мы наградили поколения земледельцев, оленеводов, механизаторов, работников перерабатывающих предприятий. Стаж большинства семей в сельском хозяйстве уже перешел за 200 лет. Уверен, что именно благодаря такой преемственности поколений в регионах Уральского федерального округа успешно завершена уборочная кампания, сохраняется стабильное производство продуктов питания и развиваются тысячи предприятий агропромышленного комплекса»,— отметил Артем Жога.