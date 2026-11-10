Две семьи из Свердловской области вошли в число лучших аграрных династий Урала
В Кургане прошел II Фестиваль трудовых династий агропромышленного комплекса Уральского федерального округа (УрФО). Среди лауреатов — две семьи из Свердловской области. Награды им вручил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, сообщили в пресс-службе полпредства.
Династия Гаринских-Корозниковых-Беловых, представляющая АО «Птицефабрика «Рефтинская», стала лауреатом номинации «Достояние отрасли». В ней отмечали семьи с наибольшим количеством государственных и профессиональных наград.
Династия Жуковых (ООО «Молочная Благодать») получила награду в номинации «Фундамент новых поколений». Ее присуждают семьям, которые являются лучшими примерами наставничества и подготовки молодых специалистов.
Всего лауреатами фестиваля стали 11 трудовых династий из шести регионов УрФО.
«Сегодня в Кургане мы наградили поколения земледельцев, оленеводов, механизаторов, работников перерабатывающих предприятий. Стаж большинства семей в сельском хозяйстве уже перешел за 200 лет. Уверен, что именно благодаря такой преемственности поколений в регионах Уральского федерального округа успешно завершена уборочная кампания, сохраняется стабильное производство продуктов питания и развиваются тысячи предприятий агропромышленного комплекса»,— отметил Артем Жога.
Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя президента России в УрФО Артема Жоги. Первый фестиваль состоялся в ноябре 2025 года в Тюмени. Тогда в нем приняли участие более 100 представителей 12 промышленных династий из регионов округа.