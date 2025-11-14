В Тюмени прошел первый Фестиваль трудовых династий

В Тюмени 12 семей из всех шести регионов Уральского федерального округа (УрФО) получили награду от полномочного представителя президента Артема Жоги в рамках первого Фестиваля трудовых династий, сообщили в пресс-службе полпредства. Господин Жога заверил, что поощрение работников принесет «долгосрочные эффекты». «Это рост престижа рабочих профессий среди молодежи, развитие системы наставничества, сохранение уникальных традиций и создание постоянной платформы для диалога между поколениями»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

В число награжденных включили династию Кетовых из Заводоуковска, трудовой стаж которой превышает 450 лет. «40 представителей их династии работают на Заводоуковском заводе. Их совокупный трудовой стаж превышает 450 лет! Низкий поклон за преданность профессии»,— написал Артем Жога в своем Telegram-канале. Полпред добавил, что также наградил семьи металлургов их Верхней Салды, Каменска-Уральского и Кургана, машиностроителей из Челябинска, Кургана, Златоуста и Тюмени, нефтяников и газовиков из Мегиона, Сургута, Нового Уренгоя и Ноябрьска. «Эти люди являются фундаментом и гарантией стабильности экономики нашей Родины»,— подчеркнул господин Жога.

По данным полпредства, династии работают на Уральском алюминиевом заводе, Заводоуковском, Златоустовском и Курганском машиностроительных заводах, Челябинском тракторном заводе (ООО «ЧТЗ-Уралтрак»), в компаниях «ВСМПО-Ависма», «Тюменские моторостроители», «Газпром добыча Уренгой», «Газпром трансгаз Сургут», «Газпромнефть-Ноябрьск Нефтегаз», «Курганстальмост» и «Славнефть-Мегионгаз».

Фестиваль прошел по инициативе Артема Жоги, который предложил провести награждения в июне. В рамках мероприятия были представлены номинации «Преемственность поколений», «Профессиональная мудрость», «Династия-легенда», «Энергия поколений», «Золотой фонд» и «Кузница кадров». Господин Жога в ходе общения с губернаторами подчеркнул, что фестиваль должен стать ежегодным.

Василий Алексеев