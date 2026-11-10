Ольгу Абрамову поставили на 86-е место в рейтинге влияния губернаторов
Ее оценили на 5 баллов из 10
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова потеряла одну позицию в рейтинге губернаторов по уровню влияния на федеральном уровне по итогам октября. Она заняла 86-е место, ее оценили на 5,08 балла. Исследование подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК), рейтинг опубликован на сайте организации.
Методика исследования — экспертный опрос 23 респондентов, в их числе — политологи, медиаэксперты, журналисты и др. Они оценивают влияние глав регионов на федеральном уровне по шкале от 1 до 10. Из этих оценок складываются средние арифметические значения.
Рейтинг по трем категориям формируется по трем категориям — «очень сильное влияние» (1-20 места), «сильное влияние» (21-50) и «среднее влияние» (51-89). Госпожа Абрамова получила 5,23 балла. В августе она занимала 88-е место.
Первую строчку рейтинга сохранил мэр Москвы Сергей Собянин с результатом 9,73 балла. Второе место вновь занял раис Татарстана Рустама Минниханова (7,3 балла), третье — губернатор Санкт-Петербурга Александра Беглова (7,09 балла).
Напомним, в «Национальном рейтинге губернаторов» по итогам сентября—октября госпожа Абрамова оказалась на 61-м месте. Эксперт Марат Хамидуллин из Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», подготовившего топ, выделил среди достижений врио главы Удмуртии развитие сельских территорий и поддержку промышленности.