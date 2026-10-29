Ольга Абрамова заняла 61-е место в рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь
Эксперт отметил внимание врио главы Удмуртии к промышленности и развитию села
Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова заняла 61-е место в «Национальном рейтинге губернаторов» по итогам сентября—октября 2026 года. Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках одноименного проекта.
Эксперт центра, политический консультант Марат Хамидуллин среди приоритетов работы госпожи Абрамовой выделил развитие сельских территорий и поддержку промышленности. По его словам, региональная повестка включает привлечение инвестиций, создание условий для работы и жизни в муниципалитетах, а также поддержку предприятий.
В числе направлений развития села господин Хамидуллин назвал строительство жилья по программе комплексного развития сельских территорий и поддержку работников сельского хозяйства. Он также отметил взаимодействие врио главы республики с федеральными властями, в том числе встречи с министром финансов Антоном Силуановым и вице-премьером Александром Новаком
По итогам сентября Ольга Абрамова заняла 85-е место в рейтинге влияния губернаторов на федеральном уровне, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По сравнению с августом она поднялась на три позиции, набрав 5,23 балла. Исследование основано на опросе 23 экспертов — политологов, медиаэкспертов и журналистов.