Ольга Абрамова заняла 61-е место в рейтинге губернаторов за сентябрь-октябрь

По итогам сентября Ольга Абрамова заняла 85-е место в рейтинге влияния губернаторов на федеральном уровне, который составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). По сравнению с августом она поднялась на три позиции, набрав 5,23 балла. Исследование основано на опросе 23 экспертов — политологов, медиаэкспертов и журналистов.