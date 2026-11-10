Земля обетованная

«В прежней версии задания фигурировал 18-этажный дом площадью 17,5–21,2 тыс. кв. м, теперь в задании 19 этажей и 23,4–26 тыс. кв. м, то есть на 23–34% больше. В границы проекта планировки площадью 5 га входит и существующая застройка, сам дом встанет на бывшем участке Еврейского общинного дома площадью чуть более 0,8 га, который в 2018 году выставлялся на продажу вместе со зданием за 45 млн руб. Даже по этой цене земля добавляет к метру будущего жилья около 2–3 тыс. руб., или 1–2% его стоимости, так что экономику всего проекта определят себестоимость строительства и темп продаж»,— подчеркивает управляющий партнер IBC Global.