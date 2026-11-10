В Татарстане выдача розничных кредитов за месяц сократилась на 30%
Банки в Татарстане в октябре выдали физическим лицам розничные кредиты на 33,2 млрд руб. Это на 30,3% меньше, чем месяцем ранее, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В сентябре в Татарстане объем выдачи составил 47,6 млрд руб.
По объему розничного кредитования Татарстан занял пятое место среди регионов России. Выше показатели были в Москве (99,4 млрд руб.), Московской области (67,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (45,4 млрд руб.) и Тюменской области с учетом ХМАО и ЯНАО (35,6 млрд руб.).
В целом по России объем выданных розничных кредитов в октябре составил 970 млрд руб. За месяц показатель снизился на 29,2%, а по сравнению с октябрем прошлого года — на 14,5%.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, снижение выдачи связано с жесткой денежно-кредитной политикой, высокими ставками и ограничениями по показателю долговой нагрузки заемщиков. Дополнительным фактором стало изменение с 1 октября условий льготной ипотечной программы.