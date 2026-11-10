Следователи задержали подростка из Оренбурга по подозрению в убийстве
Молодой человек нанес потерпевшему ножевое ранение. СУ СКР по Оренбургской области задержало подростка по подозрению в убийстве своего знакомого. Подробности происшествия опубликовали в ведомстве во вторник, 10 ноября.
Инцидент произошел в муниципальном центре возле одного из кафе 8 ноября. Несовершеннолетний юноша вступил в конфликт с другим молодым человеком, в ходе которого ударил его ножом. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. В настоящий момент ведется следствие.