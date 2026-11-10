Заключенного ИК-18 Магнитогорска подозревают в неформальном руководстве колонией
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 38-летнего осужденного и начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по региону, задержанного УФСБ России по Челябинской области и сотрудникаи ГУСБ ФСИН России. Первого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), второго — в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, осужденный получил криминальный статус во время отбывания наказания. С 2023 года он назначал и отстранял лиц, неформально контролирующих заключенных, занимался распространением телефонов и устанавливал правила поведения. Начальник учреждения, зная об этом, передал осужденному часть функций по контролю за заключенными. Кроме того, он предупреждал сообщника о планируемых обысках и проверках и позволял свободно передвигаться по территории ИК.
Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с работниками ГУ собственной безопасности ФСИН России. В колонии и по месту жительства начальника учреждения проведены обыски. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, вторым фигурантом является полковник внутренней службы Павел Арзамасцев, указанный на сайте ИК-18 как руководитель колонии.