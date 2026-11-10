Тюменцам рассылают фейковые приглашения на награждения участников СВО
В Тюменской области мошенники рассылают родственникам погибших участников СВО фейковые приглашения на вручение государственных наград. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
По данным властей, родственникам поступают сообщения в мессенджерах и телефонные звонки. Злоумышленники предлагают перейти по прикрепленной ссылке или предоставить персональные данные.
«Это мошенники! Переход по предлагаемой ими ссылке или предоставление им своих персональных данных приведет к потере денежных средств или имущества, а также к другим неприятным последствиям!» — предупредили в информационном центре.
Там также подчеркнули, что приглашения на вручение государственных наград родственникам погибших участников СВО через мессенджеры не рассылаются.