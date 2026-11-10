Два поезда в Краснодарский край задерживаются из-за ЧП в Архангельской области
Два пассажирских поезда, связывающих Краснодарский край с северными регионами России, могут задержаться из-за происшествия на Северной железной дороге. В их числе составы №310 Адлер—Воркута и №311 Воркута—Новороссийск, сообщили в пресс-службе СКЖД.
Утром на перегоне Черёмуха—Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь. В результате с рельсов сошли вагоны грузового поезда, движение на участке приостановили.
Поезд №310 следует через курортные города черноморского побережья, Туапсе, Белореченскую, Армавир, Тихорецк и далее в сторону Ростовской области. Состав №311 направляется из Воркуты в Новороссийск через Ростовскую область, Староминскую, Тимашевск, Славянск-на-Кубани и Крымск.
Для перевозки пассажиров через закрытый участок организовали автобусы. После этого они продолжат поездку в поездах. Пассажирам составов, задержанных более чем на четыре часа, предоставят питание.