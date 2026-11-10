Гендиректор ООО «Выселковское ДРСУ» осужден по делу о взятке
Генерального директора ООО «Выселковское ДРСУ» Евгения Ляшенко оштрафовали на 700 тыс. руб. за дачу взятки начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор» Ирине Насоновой. По версии суда, за 100 тыс. руб. он добивался согласования рецептур асфальтобетонных смесей для дорожных работ в Выселковском районе. Приговор в законную силу не вступил.
Как установил Первомайский районный суд Краснодара, в апреле 2025 года господин Ляшенко договорился с госпожой Насоновой о передаче ей денег за подбор и согласование рецептур. После получения взятки должностное лицо передало руководителю дорожного предприятия согласованные рецепты трех видов асфальтобетонных смесей.
Суд признал Евгения Ляшенко виновным по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Ему назначен штраф в размере 700 тыс. руб.
Ранее суд вынес приговор Ирине Насоновой, признанной виновной в получении взяток. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима.