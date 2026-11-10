Гендиректор ООО «Выселковское ДРСУ» осужден по делу о взятке

Генерального директора ООО «Выселковское ДРСУ» Евгения Ляшенко оштрафовали на 700 тыс. руб. за дачу взятки начальнику отдела технологий и лабораторного контроля ГКУ КК «Краснодаравтодор» Ирине Насоновой. По версии суда, за 100 тыс. руб. он добивался согласования рецептур асфальтобетонных смесей для дорожных работ в Выселковском районе. Приговор в законную силу не вступил.