Выдача розничных кредитов на Дону в октябре упала почти на 35%
Объем выдачи розничных кредитов в Ростовской области в октябре 2026 года снизился на 34,9% по сравнению с сентябрем — до 24,2 млрд рублей. Месяцем ранее жители региона оформили кредиты на 37,2 млрд рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
По темпам снижения кредитования область вошла в число регионов с наиболее заметным падением выдачи. Среди 30 субъектов РФ, лидирующих по объемам розничного кредитования, более существенное сокращение зафиксировано лишь в Санкт-Петербурге (минус 38,8%) и Башкирии (минус 35,1%). Далее следуют Москва (минус 34,1%) и Ленинградская область (минус 33,9%).
По абсолютному объему выдачи область заняла девятое место в стране. Впереди — Москва (99,4 млрд рублей), Московская область (67,9 млрд рублей), Санкт-Петербург (45,4 млрд рублей), Тюменская область с автономными округами (35,6 млрд рублей), Татарстан (33,2 млрд рублей), Краснодарский край (33,1 млрд рублей), Свердловская область (30,9 млрд рублей) и Башкирия (29,2 млрд рублей).