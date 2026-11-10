Выдача розничных кредитов на Дону в октябре упала почти на 35%

По темпам снижения кредитования область вошла в число регионов с наиболее заметным падением выдачи. Среди 30 субъектов РФ, лидирующих по объемам розничного кредитования, более существенное сокращение зафиксировано лишь в Санкт-Петербурге (минус 38,8%) и Башкирии (минус 35,1%). Далее следуют Москва (минус 34,1%) и Ленинградская область (минус 33,9%).