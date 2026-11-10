Суд в Ирбите рассмотрит дело об исчезновении байкера после выхода из комы

ДТП произошло 30 августа 2025 года на участке Горбуновское — Байкалово — Ирбит в направлении деревни Малахова. По данным стороны обвинения, выезжавшая со второстепенной на главную дорогу Марина Гельмут не уступила дорогу мотоциклу под управлением Михаила Баженова. Из-за столкновения байкер получил тяжелые травмы и впал в кому. После выхода из нее он спустя некоторое время исчез.