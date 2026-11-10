Суд в Ирбите рассмотрит дело об исчезновении байкера после выхода из комы
Ирбитский районный суд приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о ДТП с участием мотоциклиста, который после аварии перенес кому, а потом пропал, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
ДТП произошло 30 августа 2025 года на участке Горбуновское — Байкалово — Ирбит в направлении деревни Малахова. По данным стороны обвинения, выезжавшая со второстепенной на главную дорогу Марина Гельмут не уступила дорогу мотоциклу под управлением Михаила Баженова. Из-за столкновения байкер получил тяжелые травмы и впал в кому. После выхода из нее он спустя некоторое время исчез.
На момент аварии Марина Гельмут не имела права управлять транспортом, поскольку сроки ее водительского удостоверения истекли. Своей вины в преступлении она не признает. Суд приступил к допросу свидетелей.
21-летний Михаил Баженов пропал 5 октября. Мать позвала его на прогулку — он вышел из дома первым. В последний раз его видели 19 октября на трассе у села Бархатово в Тюменской области. При этом после аварии он частично потерял память. После пропажи уральца управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также было возбуждено дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).