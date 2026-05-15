СКР заинтересовался исчезновением уральца в Ирбите после ДТП

В центральный аппарат СКР будет представлен доклад о расследовании обстоятельств безвестного исчезновения жителя Свердловской области Михаила Баженова в Ирбите после ДТП, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Уралец, ставший участником ДТП, пропал 5 октября. В передаче «Малахов» на канале «Россия 1» при обсуждении обстоятельств аварии было высказано мнение, что сотрудники внутренних дел пытаются скрыть улики, которые указывают на вину второй участницы ДТП. Родственники Михаила Баженова высказывали версии его исчезновения.

После пропажи уральца управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Также региональное следственное управление ходатайствует перед надзорным ведомством о передаче из органов внутренних дел материалов уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) в свое производство.

По данным портала Е1, 21-летний дальнобойщик Михаил Баженов 30 августа попал на мотоцикле в ДТП с иномаркой. Он получил травму головы, несколько дней пробыл в коме и частично потерял память. В день исчезновения мать позвала его на прогулку — он вышел из дома первым. В последний раз его видели 19 октября на трассе у села Бархатово в Тюменской области.

Ирина Пичурина