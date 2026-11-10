Героя России Ивана Хрусталева избрали сенатором от Мурманской области

«Очень важно, чтобы человек, который представляет регион, любой регион, со звездой героя или без звезды героя, понимал предмет этой деятельности. Большая беда сегодня заключается в том, что Иван Алексеевич пока не оперился. Пока не получил необходимого опыта для того, чтобы исполнять эти обязанности на высоком профессиональном уровне со знанием дела», — сказал справедливоросс Макаревич.