Героя России Ивана Хрусталева избрали сенатором от Мурманской области
Депутаты Мурманской областной думы на заседании 10 ноября проголосовали за кандидатуру Ивана Хрусталева в качестве сенатора от законодательной власти региона. Выступая перед депутатами, господин Хрусталев заявил, что намерен в первую очередь заняться вопросами поддержки военнослужащих и их семей. Полномочия избранного сенатора начнутся 18 ноября.
«Служба на Севере и участие в специальной военной операции позволили мне увидеть жизнь военных гарнизонов изнутри. Как военнослужащий я не понаслышке знаю, какие проблемы и задачи требуют особого внимания. Это поддержка наших бойцов и их семей»,— заявил депутат Хрусталев, упомянув также состояние жилья, коммунальную инфраструктуру, транспортную доступность в регионе и оказание медицинской помощи. Он добавил, что работа в Совете Федерации станет для него «новым этапом и большой ответственностью».
Иван Хрусталев родился в Тверской области в 1992 году. С 2018 года служит в Вооруженных силах РФ. С марта 2022 года принимал участие в специальной военной операции в составе роты глубинной разведки. В 2024 году удостоен звания Герой России. В сентябре 2026 года избрался депутатом Мурманской областной думы по единому округу от «Единой России».
34-летнего депутата поддержали 25 парламентариев. Еще два человека воздержались от голосования. Представитель фракции «Справедливая Россия» в областной думе Александр Макаревич во время обсуждения кандидатуры заявил, что Иван Хрусталев, по его мнению, еще не набрался достаточного опыта, чтобы представлять регион в Совфеде. Он добавил, что на месте господина Хрусталева предпочел бы отказаться от предложения.
«Очень важно, чтобы человек, который представляет регион, любой регион, со звездой героя или без звезды героя, понимал предмет этой деятельности. Большая беда сегодня заключается в том, что Иван Алексеевич пока не оперился. Пока не получил необходимого опыта для того, чтобы исполнять эти обязанности на высоком профессиональном уровне со знанием дела», — сказал справедливоросс Макаревич.
С депутатом Макаревичем поспорил его коллега из фракции «Единая Россия» Антон Трушенко. Он считает, что навыки, полученные господином Хрусталевым в зоне специальной военной операции, позволят ему работать в нынешних условиях.
До этого сенатором от законодательной власти Мурманской области являлась Лариса Круглова. В Совфеде она заседала с осени 2025 года. Госпожа Круглова перешла в верхнюю палату парламента после смерти прежнего сенатора Татьяны Сахаровой.