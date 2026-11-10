Банк России обсудит начисление процентов на счета в цифровых рублях
Заместитель председателя Банка России (ЦБ) Зульфия Кахруманова считает, что с учетом мировых тенденций стоит подумать над тем, чтобы сделать цифровой рубль не только платежным инструментом. По ее словам, регулятор прорабатывает возможность начисления процентов по счетам, открытым в цифровых рублях.
«Этот вопрос у нас в проработке, и мы в случае, если появится такая достаточная поддержка, будем тоже выходить с определенными инициативами»,— сказала госпожа Кахруманова в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»). Она отметила, что такие функции цифровой валюты уже внедрены в китайской финансовой системе.
Цифровой рубль стал доступен с 1 сентября. Для граждан операции с цифровым рублем бесплатные, а для бизнеса до конца года действуют льготные условия. Кошелек цифрового рубля открывает ЦБ, пользоваться им можно через приложение банка. Сейчас проценты на остаток средств на цифровом счете не начисляются, кредиты в цифровых рублях регулятор тоже не выдает.