Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби возобновились после перерыва
Делегации России, США и Украины возобновили переговоры в Абу-Даби после перерыва. Об этом сообщает источник ТАСС. Первая часть переговоров продлилась около двух часов.
Переговоры продлятся два дня — 10 и 11 ноября. Российскую переговорную группу возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
По информации Politico, первый день переговоров посвящен гарантиям безопасности России и Украины и изменению оборонной системы Европы. Второй — территориальным вопросам.